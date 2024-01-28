Умер актер из сериала «Отчаянные домохозяйки» Энрике Липораче

Актера не стало 27 января. Причина смерти Липораче не называется.

Артист начал карьеру во второй половине 1960-х годов. Он снялся в более чем 120 картинах, включая аргентинскую версию «Отчаянных домохозяек».

Ранее в возрасте 60 лет умер российский актер театра и кино Александр Саюталин. Он запомнился зрителям по сериалам «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», передает «Радиоточка НСН».

