Умер актер из сериала «Отчаянные домохозяйки» Энрике Липораче

В Аргентине на 83-м году жизни умер актер, режиссер и сценарист Энрике Липораче. Некролог опубликовало издание La Nacion.

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Актера не стало 27 января. Причина смерти Липораче не называется.

Артист начал карьеру во второй половине 1960-х годов. Он снялся в более чем 120 картинах, включая аргентинскую версию «Отчаянных домохозяек».

Ранее в возрасте 60 лет умер российский актер театра и кино Александр Саюталин. Он запомнился зрителям по сериалам «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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