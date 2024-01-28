Умер актер из сериала «Отчаянные домохозяйки» Энрике Липораче
28 января 202418:45
В Аргентине на 83-м году жизни умер актер, режиссер и сценарист Энрике Липораче. Некролог опубликовало издание La Nacion.
Актера не стало 27 января. Причина смерти Липораче не называется.
Артист начал карьеру во второй половине 1960-х годов. Он снялся в более чем 120 картинах, включая аргентинскую версию «Отчаянных домохозяек».
Ранее в возрасте 60 лет умер российский актер театра и кино Александр Саюталин. Он запомнился зрителям по сериалам «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru