Звезда «Реальных пацанов» Наумов попал в базу «Миротворца»
11 ноября 202309:04
Актера, исполнителя главной роли в сериале «Реальные пацаны» Николая Наумова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает издание Daily Storm.
Отмечается, что артист попал в список «врагов Украины» после выхода финальной серии «Реальных пацанов». В этом эпизоде главные герои посещают в госпитале участников специальной военной операции.
Ранее в базу «Миротворца» внесли рэп-исполнительницу Инстасамку (Дарью Зотееву), которую Киев обвинил в пропаганде «российского нацизма и фашизма», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru