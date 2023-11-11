Звезда «Реальных пацанов» Наумов попал в базу «Миротворца»

Актера, исполнителя главной роли в сериале «Реальные пацаны» Николая Наумова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает издание Daily Storm.

Сериал «Реальные пацаны» завершился поездкой Коляна в госпиталь в зоне СВО

Отмечается, что артист попал в список «врагов Украины» после выхода финальной серии «Реальных пацанов». В этом эпизоде главные герои посещают в госпитале участников специальной военной операции.

Ранее в базу «Миротворца» внесли рэп-исполнительницу Инстасамку (Дарью Зотееву), которую Киев обвинил в пропаганде «российского нацизма и фашизма», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из сериала
ТЕГИ:МиротворецУкраинаРоссияАктеры

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