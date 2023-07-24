Вышел первый за 10 лет новый эпизод «Футурамы»

Стриминговый сервис Hulu вернул на экраны мультсериал «Футурама». Премьера первой серии восьмого сезона состоялась 24 июля - спустя 10 лет после выхода последнего эпизода седьмого сезона.

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Планируется, что всего будет выпущено 20 новых серий, которые разделят на два блока по 10 эпизодов.

Отмечается, что к работе над «Футурамой» вернулись авторы знаменитого шоу Дэвид Коэн и Мэтт Грейнинг, а озвучивали героев сериала практически все актёры, работавшие ранее, в том числе Джон Ди Маджио, чьим голосом говорит робот Бендер.

Ранее Джордж Р. Р. Мартин заявил, что приостановил контракт с телекомпанией HBO. Автор популярного цикла книг «Песнь льда и пламени», которые легли в основу сериала «Игра престолов», пояснил, что сделал это в знак солидарности с забастовкой Гильдии сценаристов США, пишут «Известия».

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ФОТО: instagram.com/hulu
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