Вышел первый за 10 лет новый эпизод «Футурамы»

Планируется, что всего будет выпущено 20 новых серий, которые разделят на два блока по 10 эпизодов.

Отмечается, что к работе над «Футурамой» вернулись авторы знаменитого шоу Дэвид Коэн и Мэтт Грейнинг, а озвучивали героев сериала практически все актёры, работавшие ранее, в том числе Джон Ди Маджио, чьим голосом говорит робот Бендер.

Ранее Джордж Р. Р. Мартин заявил, что приостановил контракт с телекомпанией HBO. Автор популярного цикла книг «Песнь льда и пламени», которые легли в основу сериала «Игра престолов», пояснил, что сделал это в знак солидарности с забастовкой Гильдии сценаристов США, пишут «Известия».

