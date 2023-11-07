Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс сообщил, что готов к смерти
Сыгравший главную роль в фильмах «Назад в будущее» американский актер Майкл Джей Фокс заявил, что готов умереть в любой момент. Слова актера приводит издание Closer.
Живущий 32 года с болезнью Паркинсона актер признался, что не боится смерти. Он отметил, что испытания, через которые ему пришлось пройти, научили его преодолевать трудности.
Джей Фокс считает, что смерть в 62 года была бы преждевременной, но не станет неожиданностью.
По данным СМИ, в 2018 году актеру удалили опухоль позвоночника. После этого он упал и сломал руку. В последующие годы звезда «Назад в будущее» сломал вторую руку и кисть. Врачи едва не ампутировали конечность.
Как сообщала «Радиоточка НСН», в возрасте 89 лет умер американский актер, режиссер и сценарист Алан Аркин.
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