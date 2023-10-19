Умер звезда франшизы «Рокки» Берт Янг
Американский актер Берт Янг умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дочь артиста.
Янг скончался 8 октября в Лос-Анджелесе, причина его смерти не уточняется.
Берт Янг родился 30 апреля 1940 года в Нью-Йорке, его настоящее имя — Джеральд Томмазо Делуиз, отмечает РЕН ТВ. Артист наиболее известен зрителям по роли Поли Пеннино в фильмах франшизы «Рокки», за эту работу его номинировали на кинопремию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Также Янг участвовал в проектах «Коломбо», «Клан Сопрано», «Однажды в Америке».
Ранее стало известно о смерти актера фильмов «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка» Кита Джефферсона, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru