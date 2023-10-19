Умер звезда франшизы «Рокки» Берт Янг

Янг скончался 8 октября в Лос-Анджелесе, причина его смерти не уточняется.

Берт Янг родился 30 апреля 1940 года в Нью-Йорке, его настоящее имя — Джеральд Томмазо Делуиз, отмечает РЕН ТВ. Артист наиболее известен зрителям по роли Поли Пеннино в фильмах франшизы «Рокки», за эту работу его номинировали на кинопремию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Также Янг участвовал в проектах «Коломбо», «Клан Сопрано», «Однажды в Америке».

Ранее стало известно о смерти актера фильмов «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка» Кита Джефферсона, напоминает «Свободная пресса».

