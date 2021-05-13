Звезда «Мортал Комбат» сыграет в новой «Иронии судьбы»
Исполнитель главной роли в фильме «Мортал Комбат» Льюис Тан присоединился к касту фильма «About Fate» режиссера Марюса Вайсберга.
«About Fate» - англоязычный ремейк комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром». В фильме примут участие такие актеры как Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон, над сценарием работает Тиффани Полсен («Пара на праздники»).
Съемки картины намечены на лето 2021 года и должны пройти в Бостоне.
О дате премьеры ремейка пока не сообщается.
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