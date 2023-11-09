Дирижер Селецкая стала музыкальным руководителем Английского национального балета

На должность музыкального руководителя Английского национального балета назначили дирижера Марию Селецкую. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

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Сообщается, что в ведении Селецкой будут находиться творческое развитие и качество музыкального исполнения. Официально новый музыкальный руководитель приступит к работе в начале сезона 2024-2025 года.

Селецкая начинала карьеру в качестве танцовщицы. После учебы в Таллинском балетном училище она окончила Таллинский университет. Селецкая заняла должность заместитебя дирижера Штутгартского балета в 2018 году, после чего трудилась в Национальном балете Канады, Королевском датском балете и балете Парижской оперы.

Ранее директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что театр в 2024 году поедет в большие гастроли в Китай. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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