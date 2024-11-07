Звезда «Криминального чтива» Сэмюэл Л. Джексон сыграет в триллере «Честный лжец»
Американский актер Сэмюэл Л. Джексон получил приглашение сняться в главной роли в новом триллере Уэйна Крамера «Честный лжец», сообщает Deadline.
В центре сюжета фильма – история актера Ника ДеФранко, которому удается избежать тюремного срока благодаря тому, что он обучает актерскому мастерству полицейских под прикрытием.
В ленте также задействованы Андра Дэй и Эдгар Рамирес. Съемки начнутся в январе 2025 года. Срок премьеры пока не называются.
Ранее стало известно, что Пирс Броснан сыграет в новом «Скалолазе», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Звезда «Криминального чтива» Сэмюэл Л. Джексон сыграет в триллере «Честный лжец»
- Певец Данко пошел добровольцем в отряд «БАРС — Крым»
- СМИ: Финляндия предложила НАТО свою авиабазу для размещения дронов альянса
- «Дом.PФ» распределил дополнительные 350 млрд рублей по «Семейной ипотеке»
- Певец Рома Жуков признался, что отдавал половину заработков бандитам за «крышу»
- Глава Ralf Ringer попал под суд за неуплату более 588 млн рублей налогов
- ЦАХАЛ: В ходе рейдов на юге Ливана погибли пять израильских солдат
- Дмитрий Дюжев сыграет Дональда Трампа в новом сериале
- Средний чек на услуги шиномонтажа вырос почти на 20% за год
- Ганчев: ВС РФ находятся в нескольких километрах от пригорода Купянска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru