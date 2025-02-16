Звезда корейского сериала Ким Сэ Рон умерла в возрасте 24 лет

Тело южнокорейской актрисы Ким Сэ Рон было обнаружено в ее квартире в Сеуле подругой, с которой они договорились встретиться. Подруга сразу вызвала экстренные службы. По данным полиции, причина смерти пока не установлена, но следов преступления — таких как вторжение в жилище или признаки борьбы — обнаружено не было, сообщает агентство Yonhap.



Согласно изданию Chosun, девушку нашли в состоянии клинической смерти. Прибывшие медики попытались реанимировать ее и доставили в больницу, однако позже констатировали смерть. Во время осмотра квартиры актрисы правоохранители искали предсмертную записку или другие документы, которые могли бы пролить свет на причины произошедшего, но ничего подобного найдено не было.



Портал Isplus уточняет, что днем того же дня Ким Сэ Рон была найдена без сознания в своем доме. Ее госпитализировали, однако она покинула больницу самостоятельно. Позднее тело актрисы снова обнаружили в ее квартире. Официальная причина смерти пока не названа, но фанаты полагают, что это могло быть самоубийство, спровоцированное травлей и буллингом.



Ким Сэ Рон стала известной благодаря роли в фильме «Человек из ниоткуда» (2010). Однако ее жизнь резко изменилась в мае 2022 года, когда она, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала серьезное ДТП. В результате аварии 57 магазинов остались без электричества на пять часов. После анализа крови актрису лишили водительских прав, а в апреле 2023 года приговорили к штрафу в размере 20 миллионов вон (примерно 1,25 миллиона рублей). На суде Ким заявила, что полностью отказалась от употребления алкоголя после инцидента.



Однако последствия этой истории оказались разрушительными для карьеры и личной жизни актрисы. Она столкнулась с финансовыми трудностями, а общественное осуждение вынудило Netflix расторгнуть контракт с ней в 2023 году. Весной 2024 года Ким попыталась вернуться на театральную сцену, но безуспешно. Некоторые СМИ сообщали, что она планирует возродить свою карьеру под новым именем — Ким А-им.

