Звезда «Иронии судьбы» Талызина опровергла свою госпитализацию

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина опровергла свою госпитализацию.

Актера Иэна Маккеллена госпитализировали

«Я завтра играю спектакль, со мной всё хорошо! Какие-то сволочи взбудоражили и меня, и вас», — сказала она в беседе с RT.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что актрисе потребовалась экстренная помощь врачей.

Народная артистка России Мария Аронова опровергла сообщения о том, что ее госпитализировали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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