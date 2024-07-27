Звезда «Иронии судьбы» Талызина опровергла свою госпитализацию

«Я завтра играю спектакль, со мной всё хорошо! Какие-то сволочи взбудоражили и меня, и вас», — сказала она в беседе с RT.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что актрисе потребовалась экстренная помощь врачей.

Народная артистка России Мария Аронова опровергла сообщения о том, что ее госпитализировали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

