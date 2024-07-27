Звезда «Иронии судьбы» Талызина опровергла свою госпитализацию
27 июля 202413:16
Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина опровергла свою госпитализацию.
«Я завтра играю спектакль, со мной всё хорошо! Какие-то сволочи взбудоражили и меня, и вас», — сказала она в беседе с RT.
До этого Telegram-канал Mash сообщил, что актрисе потребовалась экстренная помощь врачей.
Народная артистка России Мария Аронова опровергла сообщения о том, что ее госпитализировали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Звезда «Иронии судьбы» Талызина опровергла свою госпитализацию
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru