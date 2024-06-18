Актера Иэна Маккеллена госпитализировали

По данным издания, это произошло после падения со сцены во время спектакля Player Kings в театре Ноэла Кауарда в Лондоне. Актер потерял равновесие и упал со сцены. Представление было отменено, зрителей эвакуировали.

Маккеллен известен по роли Гэндальфа во «Властелине колец» и «Хоббите», а также по другим кинокартинам.

Ранее Маккеллен допустил возвращение к роли Гэндальфа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

