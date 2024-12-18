Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк получила главную роль в новом фильме
Британская актриса Эмилия Кларк, получившая мировую известность после исполнения роли Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов», приглашена на главную роль в фильм в новом фильме «Следующая жизнь», сообщает издание Variety.
Уже известно, что её партерами на съемочной площадки будут Эдгар Рамирес и Джек Фартинг. Режиссерское кресло занимает Дрейк Доримус известный по проектам независимого кино, в частности, ленты «Как сумасшедший», получившей приз Большого жюри за драму на кинофестивале «Сандэнс» в 2011 году, а также фильмов «Душебэг» и «Равные».
В центре сюжета картины – история девушки, которая исследует параллельные вселенные и наблюдает альтернативные сценарии собственной судьбы.
Съемки уже стартовали в Лондоне.
Ранее звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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