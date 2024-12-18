Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк получила главную роль в новом фильме

Уже известно, что её партерами на съемочной площадки будут Эдгар Рамирес и Джек Фартинг. Режиссерское кресло занимает Дрейк Доримус известный по проектам независимого кино, в частности, ленты «Как сумасшедший», получившей приз Большого жюри за драму на кинофестивале «Сандэнс» в 2011 году, а также фильмов «Душебэг» и «Равные».

В центре сюжета картины – история девушки, которая исследует параллельные вселенные и наблюдает альтернативные сценарии собственной судьбы.

Съемки уже стартовали в Лондоне.

Ранее звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

