«Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на «Эмми»

В США завершилась церемония объявления номинантов на самую престижную телевизионную премию – «Эмми». Как сообщает Associated Press, рекордное количество номинаций, тридцать две, получил сериал «Игра престолов». Ему удалось побить рекорд, установленный в 1994 году. Тогда у сериала «Полиция Нью-Йорка» («NYPD Blue») было 27 номинаций.

В частности, «Игра престолов» поборется за престижную награду в одной из главных номинаций – «Лучший драматический сериал», а Кит Харингтон и Эмилия Кларк получили номинации как лучший актер и лучшая актриса в драме.