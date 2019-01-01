«Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на «Эмми»
В США завершилась церемония объявления номинантов на самую престижную телевизионную премию – «Эмми». Как сообщает Associated Press, рекордное количество номинаций, тридцать две, получил сериал «Игра престолов». Ему удалось побить рекорд, установленный в 1994 году. Тогда у сериала «Полиция Нью-Йорка» («NYPD Blue») было 27 номинаций.
В частности, «Игра престолов» поборется за престижную награду в одной из главных номинаций – «Лучший драматический сериал», а Кит Харингтон и Эмилия Кларк получили номинации как лучший актер и лучшая актриса в драме.
Без внимания не остались и другие громкие проекты этого года: заслуженные номинации на «Эмми» получили «Чернобыль», «Острые предметы», «Поза», «Убивая Еву» и другие полюбившиеся зрителям и критикам сериалы.
Добавлю, вручение престижной телевизионной премии состоится 22 сентября.
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