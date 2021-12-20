Вышел трейлер специэпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя»

Официальный трейлер специального эпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» стал доступен для зрителей.

Видеоролик опубликован на YouTube канале стримингового сервиса Амедиатека.

Премьера проекта ожидается 1 января.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Фото из Instagram Дэниел Рэдклифф
ТЕГИ:Гарри Поттер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры