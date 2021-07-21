Звезда фильма «Зеленая книга» сыграет «Блэйда»
Новый фильм о «Блэйде» нашел своего режиссера, картину снимет Лауреат Берлинского кинофестиваля Бассам Тарик. Культового охотника на вампиров сыграет Махершала Али, звезда фильма «Зеленая книга».
В оригинальной франшизе, которая выходила с 1998 по 2004 годы, охотника на вампиров из вселенной Marvel играл Уэсли Снайпс. Планы создания новой адаптации «Блэйда» были раскрыты во время презентации Marvel на Comic-Con в Сан-Диего еще в 2019 году.
Сам Снайпс сейчас работает над собственным сверхъестественным экшн-фильмом. По его словам лента станет «убийцей Блэйда».
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