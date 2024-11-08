Звезда фильма «Один дома» сыграет во втором сезоне сериала «Fallout»

Американский актёр Маколей Калкин получил роль во втором сезоне сериала «Fallout». Об этом сообщает Deadline.

Сериал Fallout продлили на второй сезон

По данным издания, речи о главной роли для звезды фильма «Один дома» не идёт - Калкин сыграет некоего сумасшедшего гения.

Отмечается, что включение Калкина в актёрский состав выглядит вполне логичным, так как он давно сотрудничает с Amazon. В частности, его голосом говорит персонажа в анимационном сериале «Вторая лучшая больница в Галактике», а также он исполнил главную роль в сериале «Американская история ужасов: Двойной сеанс».

Ранее Калкин получил звезду на голливудской Аллее Славы в Лос-Анджелесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Свою речь он завершил фразой из ленты «Один дома2: Затерянный в Нью-Йорке»: «Счастливого Рождества, грязные животные!».

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ФОТО: ТАСС / Hahn Lionel / ABACA
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