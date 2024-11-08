Звезда фильма «Один дома» сыграет во втором сезоне сериала «Fallout»
Американский актёр Маколей Калкин получил роль во втором сезоне сериала «Fallout». Об этом сообщает Deadline.
По данным издания, речи о главной роли для звезды фильма «Один дома» не идёт - Калкин сыграет некоего сумасшедшего гения.
Отмечается, что включение Калкина в актёрский состав выглядит вполне логичным, так как он давно сотрудничает с Amazon. В частности, его голосом говорит персонажа в анимационном сериале «Вторая лучшая больница в Галактике», а также он исполнил главную роль в сериале «Американская история ужасов: Двойной сеанс».
Ранее Калкин получил звезду на голливудской Аллее Славы в Лос-Анджелесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Свою речь он завершил фразой из ленты «Один дома2: Затерянный в Нью-Йорке»: «Счастливого Рождества, грязные животные!».
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