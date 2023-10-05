Умерла народная артистка России Наталия Королева

Отмечается, что актриса умерла 3 октября, накануне гастролей. О причинах смерти не сообщается.

Наталия Королева родилась 5 апреля 1948 года. На сцене Иркутского драмтеатра актриса сыграла многие знаковые роли мирового репертуара. В частности, она принимала участие в спектаклях по Валентину Распутину "Последний срок" и "Прощание с Матерой". Также она играла Василису в пьесе Горького "На дне", Еву в "Веселись, негритянка" и других, отмечает «Радиоточка НСН».

