Звезда Comedy Woman оценила вероятность возвращения программы на ТВ

Бывшая звезда Comedy Woman Екатерина Варнава сообщила о том, как узнала о закрытии проекта. В интервью для YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» она также предположила, что программа вернется на телевидение.

Девушка рассказала, что новость о закрытии проекта участникам сообщили продюсеры Comedy Woman. Актрисы хотели услышать, что съемки будут приостановлены, не думали, что проект закроют. Продюсеры сообщили, что Comedy Woman закрывается, поскольку изжило себя.

С тех пор вопрос о воссоединении остается открытым и периодически поднимается, отметила Варнава.

«Я думаю, что, возможно, произойдут какие-то перемены, потому что мы действительно очень скучаем. Это, наверное, самое основное», — рассказала Варнава на вопрос о том, обсуждают ли сегодня возвращение проекта.

Варнава из Comedy Woman объявлена врагом Украины

Ранее стало известно, что внук генерала Красной армии Дмитрия Карбышева просит возбудить уголовное дело в отношении Comedy Woman за шутку о своем деде, который погиб в нацистских застенках. Как сообщает РИА ФАН, Дмитрий обратился с соответствующим письмом к главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба "Наше радио"
ТЕГИ:ТелевидениеТелевизор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры