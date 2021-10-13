Звезда Comedy Woman оценила вероятность возвращения программы на ТВ
Бывшая звезда Comedy Woman Екатерина Варнава сообщила о том, как узнала о закрытии проекта. В интервью для YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» она также предположила, что программа вернется на телевидение.
Девушка рассказала, что новость о закрытии проекта участникам сообщили продюсеры Comedy Woman. Актрисы хотели услышать, что съемки будут приостановлены, не думали, что проект закроют. Продюсеры сообщили, что Comedy Woman закрывается, поскольку изжило себя.
С тех пор вопрос о воссоединении остается открытым и периодически поднимается, отметила Варнава.
«Я думаю, что, возможно, произойдут какие-то перемены, потому что мы действительно очень скучаем. Это, наверное, самое основное», — рассказала Варнава на вопрос о том, обсуждают ли сегодня возвращение проекта.
Ранее стало известно, что внук генерала Красной армии Дмитрия Карбышева просит возбудить уголовное дело в отношении Comedy Woman за шутку о своем деде, который погиб в нацистских застенках. Как сообщает РИА ФАН, Дмитрий обратился с соответствующим письмом к главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину.
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