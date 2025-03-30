Известный актер Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет
Актер Ричард Чемберлен, которого многие знают по ролям в популярных сериалах «Сёгун» и «Поющие в терновнике», скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает издание Variety.
По информации издания, актёр умер поздно вечером 29 марта по местному времени (днём 30 марта мск) от осложнений после перенесённого инсульта.
Ричард Чемберлен родился 31 марта 1934 в Лос-Анджелесе, США. Получил мировую известность благодаря ролям в кино и на телевидении. Окончил Помона-колледж, где изучал изобразительное искусство, но увлёкся театром. Карьеру начал в 1960-х, став звездой после главной роли в медицинском сериале «Доктор Килдейр» (1961–1966).
Перейдя от телевизионных проектов к серьёзному драматическому искусству, Чемберлен добился успеха в театре, особенно в шекспировских постановках («Гамлет», «Ричард II»). Пик популярности пришёлся на 1980-е: он сыграл в легендарном мини-сериале «Сёгун» (1980) и «Тихий американец» (1983), а также в фильме «Женщина на войне» (1981).
Активно снимался до 2010, совмещая кино с театром. Его карьера отмечена премиями «Золотой глобус» и номинациями на «Эмми». Чемберлен остаётся иконой американского телевидения и символом эпохи классических мини-сериалов.
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