Известный актер Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет

По информации издания, актёр умер поздно вечером 29 марта по местному времени (днём 30 марта мск) от осложнений после перенесённого инсульта.

Ричард Чемберлен родился 31 марта 1934 в Лос-Анджелесе, США. Получил мировую известность благодаря ролям в кино и на телевидении. Окончил Помона-колледж, где изучал изобразительное искусство, но увлёкся театром. Карьеру начал в 1960-х, став звездой после главной роли в медицинском сериале «Доктор Килдейр» (1961–1966).

Перейдя от телевизионных проектов к серьёзному драматическому искусству, Чемберлен добился успеха в театре, особенно в шекспировских постановках («Гамлет», «Ричард II»). Пик популярности пришёлся на 1980-е: он сыграл в легендарном мини-сериале «Сёгун» (1980) и «Тихий американец» (1983), а также в фильме «Женщина на войне» (1981).

Активно снимался до 2010, совмещая кино с театром. Его карьера отмечена премиями «Золотой глобус» и номинациями на «Эмми». Чемберлен остаётся иконой американского телевидения и символом эпохи классических мини-сериалов.

