Известный актер Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет

Актер Ричард Чемберлен, которого многие знают по ролям в популярных сериалах «Сёгун» и «Поющие в терновнике», скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает издание Variety.

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По информации издания, актёр умер поздно вечером 29 марта по местному времени (днём 30 марта мск) от осложнений после перенесённого инсульта.

Ричард Чемберлен родился 31 марта 1934 в Лос-Анджелесе, США. Получил мировую известность благодаря ролям в кино и на телевидении. Окончил Помона-колледж, где изучал изобразительное искусство, но увлёкся театром. Карьеру начал в 1960-х, став звездой после главной роли в медицинском сериале «Доктор Килдейр» (1961–1966).

Перейдя от телевизионных проектов к серьёзному драматическому искусству, Чемберлен добился успеха в театре, особенно в шекспировских постановках («Гамлет», «Ричард II»). Пик популярности пришёлся на 1980-е: он сыграл в легендарном мини-сериале «Сёгун» (1980) и «Тихий американец» (1983), а также в фильме «Женщина на войне» (1981).

Активно снимался до 2010, совмещая кино с театром. Его карьера отмечена премиями «Золотой глобус» и номинациями на «Эмми». Чемберлен остаётся иконой американского телевидения и символом эпохи классических мини-сериалов.

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ФОТО: Mary Evans/AF Archive/Warner
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