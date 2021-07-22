Звезда «Бесславных ублюдков» станет «Воландом»

Актер Аугуст Диль, известный по ролям фильмах: «Молодой Карл Маркс», «Бесславные ублюдки» и «Тайная жизнь», сыграет главную роль в крупнобюджетной российской драме «Воланд». Об этом сообщает Deadline.

Также в сериале по мотивам романа «Мастер и Маргарита» сыграют Юлия Снигирь (Маргарита) и Евгений Цыганов (Мастер), Юрий Колокольников, Александр Яценко, Леонид Ярмольник, Игорь Верник, Яна Сексте и другие артисты.

Премьера сериала «Воланд» запланирована на 2022й год, бюджет проекта составляет $15 млн.

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ФОТО: кадр из фильма "Воланд"
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