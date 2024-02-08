Михалков получит более трех миллионов рублей за свой спектакль «12» в Красноярске

Актер примет участие в постановке, которую покажут 9 и 10 апреля в красноярском театре оперы и балета имени Хворостовского. Цены билетов на спектакль колеблются от полутора до семи тысяч рублей.

Премьера постановки Михалкова «12» состоялась в апреле 2021 года на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России. Спектакль был создан по мотивам одноименного фильма режиссера, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

