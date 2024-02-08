Михалков получит более трех миллионов рублей за свой спектакль «12» в Красноярске
Народный артист России Никита Михалков получит со своего спектакля «12» в Красноярске 3,2 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.
Актер примет участие в постановке, которую покажут 9 и 10 апреля в красноярском театре оперы и балета имени Хворостовского. Цены билетов на спектакль колеблются от полутора до семи тысяч рублей.
Премьера постановки Михалкова «12» состоялась в апреле 2021 года на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России. Спектакль был создан по мотивам одноименного фильма режиссера, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В селе Сушаны под Брянском нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ
- Михалков получит более трех миллионов рублей за свой спектакль «12» в Красноярске
- Samsung в России получила чистую прибыль впервые с 2021 года
- Посол: Аргентина не подтвердила планы передать Киеву российские вертолеты
- ЦИК отказал Малинковичу и Надеждину в регистрации кандидатами в президенты
- МО РФ предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в мобилизацию
- Тайвань введёт запрет на экспорт в Россию 77 видов станков
- Зарубежные и международные госорганизации предложили включать в список нежелательных
- Сергей Жуков отсудил миллион рублей у иркутского бара «Руки вверх»
- Путин поздравил Алиева с победой на президентских выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru