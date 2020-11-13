«Зритель не решает». BadComedian о выдвижении фильма Кончаловского на «Оскар»
Популярный блогер и кинокритик в эфире НСН рассказали, как относятся к выдвижению на «Оскар» фильма о расстреле рабочей демонстрации в 1962 году.
От России на премию «Оскар» выдвинули фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Фильм посвящен событиям 1962 года в Новочеркасске, где была расстреляна демонстрация рабочих.
Создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн в эфире НСН рассказал, как относится к выдвижению фильма Кончаловского на «Оскар».
«Я еще не смотрел, завтра пойду, но заочно считаю, что это вполне справедливое решение. История уже давно требовала сделать картину на эту тему. Кончаловский плохого кино не делает, я ему верю, он человек принципиальный по отношению к историческим фактам», - сказал он.
Кинокритик также заявил, что не видит в этом году российских фильмов, способных конкурировать с новой работой режиссера.
«Кончаловский стоит так далеко от всех, что я не могу больше никого выдвинуть. В списке фильмов есть хорошее кино, но равного по значимости, принципиальности и, надеюсь, по художественной ценности кино просто нет», - считает Рудинштейн.
В свою очередь, блогер Евгений Баженов (BadComedian) в эфире НСН заявил, что определяющим фактором при выдвижении фильмов на «Оскар» в России зачастую является политический.
«У нас по большей части либо фестивальное кино, снятое специально для «Оскара», либо политическое высказывание. Да и на Западе также это работает, всё политизировано. Зритель бы выдвигал другое кино. Но выдвигаются фильмы, чтобы их пропиарить», - сказал кинокритик.
В прокат фильм «Дорогие товарищи!» вышел 12 ноября. Главную женскую роль в картине сыграла супруга режиссёра Кончаловского Юлия Высоцкая, а одним из продюсеров стал российский миллиардер Алишер Усманов.
За всю историю «Оскара» советские и российские фильмы шесть раз получили главную статуэтку кинопремии. Это картина «Разгром немецких войск под Москвой» 1942 года, «Война и мир» Сергея Бондарчука 1965 года, «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова и анимационная лента «Старик и море» Александра Петрова.
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