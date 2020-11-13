«Зритель не решает». BadComedian о выдвижении фильма Кончаловского на «Оскар»

Кинокритик также заявил, что не видит в этом году российских фильмов, способных конкурировать с новой работой режиссера.

«Кончаловский стоит так далеко от всех, что я не могу больше никого выдвинуть. В списке фильмов есть хорошее кино, но равного по значимости, принципиальности и, надеюсь, по художественной ценности кино просто нет», - считает Рудинштейн.

В свою очередь, блогер Евгений Баженов (BadComedian) в эфире НСН заявил, что определяющим фактором при выдвижении фильмов на «Оскар» в России зачастую является политический.

«У нас по большей части либо фестивальное кино, снятое специально для «Оскара», либо политическое высказывание. Да и на Западе также это работает, всё политизировано. Зритель бы выдвигал другое кино. Но выдвигаются фильмы, чтобы их пропиарить», - сказал кинокритик.

В прокат фильм «Дорогие товарищи!» вышел 12 ноября. Главную женскую роль в картине сыграла супруга режиссёра Кончаловского Юлия Высоцкая, а одним из продюсеров стал российский миллиардер Алишер Усманов.

За всю историю «Оскара» советские и российские фильмы шесть раз получили главную статуэтку кинопремии. Это картина «Разгром немецких войск под Москвой» 1942 года, «Война и мир» Сергея Бондарчука 1965 года, «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова и анимационная лента «Старик и море» Александра Петрова.

