Киноакадемия ввела новые правила номинирования на «Оскар» из-за COVID-19

Теперь фильм может номинироваться на престижную кинопремию в случае, если его хотели показать в кинотеатрах, но потом были вынуждены разместить на платных онлайн-сервисах. В этом случае фильм нужно выложить на сайт Academy Screening Room в течение 60 дней после релиза.

Второй вариант – если фильм все же вышел в прокат, в этом случае правила регламентируют минимальное время проката и список американских городов, в которых этот фильм демонстрируют. В частности, необходим прокат не менее семи дней подряд (не менее трех сеансов ежедневно, хотя бы один из которых – с шести до десяти вечера) в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Майами или Атланте.

Показы в автокинотеатрах хотя бы раз в день тоже считаются, при этом в таком фильмы уже не обязательно загружать в Academy Screening Room.

Ранее стало известно, что претендовать на «Оскар» смогут фильмы, снятые при участии представителей этнических, расовых и гендерных меньшинств. Организаторы хотят видеть по меньшей мере одного из исполнителей главных ролей или ролей второго плана с азиатским, афро- или латиноамериканском происхождением. Как минимум треть исполнителей ролей второго плана и массовки должны составлять женщины, представители небелого населения, ЛГБТ или люди с особенностями физического или ментального развития.

В этой связи россиянам не стоит возмущаться из-за новых, «толерантных» правил Американской киноакадемии для номинантов на «Оскар», равно как и обсуждать их всерьёз, заявил на пресс-конференции НСН на тему «Гей-квота: что ждёт мировую киноиндустрию?» кинокритик Давид Шнейдеров.

