Герасимов опроверг слухи о слиянии Театров на Малой Ордынке и Сатиры

Он также подчеркнул, что никакого слияния трупп двух театров не планируется.

«Здесь нет никакого объединения. Здесь есть один человек, худрук, но никакого объединения не будет», - заключил Герасимов.

Ранее в правительстве Москвы заявили, что художественный руководители Московского театра Олега Табакова Владимир Машков стал худруком «Современника», худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов порлучил аналогичную должность в Театре Романа Виктюка, а Евгений Герасимов стал худруком Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры, сообщает RT.

