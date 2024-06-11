Герасимов опроверг слухи о слиянии Театров на Малой Ордынке и Сатиры
Никакого объединения Театров на Малой Ордынке и Сатиры не будет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил художественный руководитель театров, народный артист РФ Евгений Герасимов.
Он также подчеркнул, что никакого слияния трупп двух театров не планируется.
«Здесь нет никакого объединения. Здесь есть один человек, худрук, но никакого объединения не будет», - заключил Герасимов.
Ранее в правительстве Москвы заявили, что художественный руководители Московского театра Олега Табакова Владимир Машков стал худруком «Современника», худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов порлучил аналогичную должность в Театре Романа Виктюка, а Евгений Герасимов стал худруком Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры, сообщает RT.
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