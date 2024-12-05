«Золотую Маску» больше не будут вручать актерам и режиссерам

Актеры и режиссеры больше не смогут получить премию «Золотая Маска», кроме как в почетной категории «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Об этом объявил председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, сообщается на официальном сайте премии.

Никита Михалков и Марина Неелова получат почетные «Золотые Маски»

«Лауреатами премии, по новому положению, станут спектакли как результаты коллективного творческого труда всего театра», — говорится в сообщении организаторов.

Новое положение вступит в силу с 1 февраля 2025 года.

Ранее стало известно, что церемония вручения премии «Золотая Маска» состоится в июне 2025 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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