«Золотую Маску» больше не будут вручать актерам и режиссерам
Актеры и режиссеры больше не смогут получить премию «Золотая Маска», кроме как в почетной категории «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Об этом объявил председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, сообщается на официальном сайте премии.
«Лауреатами премии, по новому положению, станут спектакли как результаты коллективного творческого труда всего театра», — говорится в сообщении организаторов.
Новое положение вступит в силу с 1 февраля 2025 года.
Ранее стало известно, что церемония вручения премии «Золотая Маска» состоится в июне 2025 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru