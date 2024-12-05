Никита Михалков и Марина Неелова получат почетные «Золотые Маски»

Всего награду «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» в 2025 году получат 12 деятелей российской культуры.

Среди них - актер и режиссер Никита Михалков, актрисы Марина Неелова и Наталья Тенякова, актер Евгений Стеблов, режиссер Марк Розовский, а также худрук оперной труппы МАМТа Александр Титель и художественный руководитель Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров.

Ранее стало известно, что церемония вручения премии «Золотая Маска» состоится в июне 2025 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

