«Золотую малину» получил фильм о китайской кибератаке в ходе выборов в США

«Золотую малину» как худший фильм получила документальная лента продюсера, режиссера и актера Майка Линделла «Абсолютное доказательство». Линдел также забрал статуэтку как худший актер года. Фильм рассказывает о китайской кибератаке на выборах 2020 года, сообщает Hollywood reporter с церемонии вручения антипремии.

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Фильм «Мьзик» принес «Золотую малину» актрисе Кейт Хадсон, сыгравшей в нем главную роль, и ее коллеге по Мэдди Зиглер – за роль второго плана, а также режиссеру Сие, которая является композитором и автором песен.

«Худший актер» и «Худший экранный дуэт» - две номинации премии выиграл бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Дональда Трампа Руди Джулиана, сыгравший в фильме «Борат 2».

Польский эротический фильм «365 дней» отмечен «Золотой малиной» за худший сценарий, а фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», в котором сыграл Роберт Дауни-младший, - за худший ремейк.

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