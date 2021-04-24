«Золотую малину» получил фильм о китайской кибератаке в ходе выборов в США

Фильм «Мьзик» принес «Золотую малину» актрисе Кейт Хадсон, сыгравшей в нем главную роль, и ее коллеге по Мэдди Зиглер – за роль второго плана, а также режиссеру Сие, которая является композитором и автором песен.

«Худший актер» и «Худший экранный дуэт» - две номинации премии выиграл бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Дональда Трампа Руди Джулиана, сыгравший в фильме «Борат 2».

Польский эротический фильм «365 дней» отмечен «Золотой малиной» за худший сценарий, а фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», в котором сыграл Роберт Дауни-младший, - за худший ремейк.

