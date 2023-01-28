«Золотого орла» за лучшие роли на телевидении вручили Хлыниной и Стычкину
Кинопремию «Золотой орел» за лучшую женскую и мужскую роль на телевидении получили актеры Юлия Хлынина и Евгений Стычкин. Об этом пишет «Российская газета».
Церемония вручения премии российской академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел» прошла в Москве в пятницу.
Академики признали лучшей женской телеработой заглавную роль в сериале «Елизавета», которую исполнила Юлия Хлынина. Статуэтку «Золотого орла» за лучшую мужскую роль на телевидении получил сыгравший в криминальной драме «Алиби» Евгений Стычкин.
Кроме того, этот проект, снятый режиссером Нурбеком Эгеном, получил награду как лучший телевизионный сериал.
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