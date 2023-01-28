Никита Ефремов получил «Золотого орла» как лучший актер онлайн-сериала
Обладателями премии российской академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел» как лучшие актер и актриса онлайн-сериала стали Никита Ефремов и Анна Михалкова. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
Номинация была учреждена на кинопремии впервые. Академики отметили работу Ефремова в сериале «Нулевой пациент» и роль Михалковой в сериале «Алиса не может ждать». Награды победителям вручила актриса Марина Зудина.
Кроме того, «Золотого орла» как лучший онлайн-сериал получил «Художник» режиссера Тимура Алпатова (производство телеканала «Россия 1» и компании «ВайТ медиа»).
Церемония вручения премии «Золотой орел» состоялась в пятницу в павильоне №1 концерна «Мосфильм». Главную награду в номинации «Лучший фильм» получила драма Алексея Сидорова «Чемпион мира».
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