Умер звукорежиссер «Ленфильма» Владимир Персов

Сегодня ночью не стало одного из старейших звукорежиссеров «Ленфильма», трижды лауреата премии НИКА, заслуженного деятеля искусств России Владимира Марковича Персова. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

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Владимир Маркович начал свою работу на «Ленфильме» в 1969 году. Его дебютом в качестве самостоятельного звукооператора стала лента «Соперницы» (1985), снятая режиссером Виктором Садовским.

В 1986 году произошла судьбоносная встреча Владимира Персова с Александром Сокуровым на съемках фильма «Ампир», которая положила начало их длительному и продуктивному сотрудничеству. Владимир Маркович позже выступил продюсером таких знаковых картин Сокурова, как «Молох» и «Телец».

Всего в фильмографии Владимира Персова больше четырех десятков работ.

До конца своих дней Персов активно преподавал на кафедре звукорежиссуры Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Среди его учеников — множество талантливых специалистов, многие из которых сегодня являются известными звукорежиссерами.

В «Ленфильме» добавили, что ее сотрудники скорбят вместе с родными и близкими звукорежиссера, а о времени и месте прощания сообщат отдельно.

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ФОТО: РИА Новости
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