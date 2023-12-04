Знаменитого дирижера Франца отстранили от фестиваля в ФРГ из-за связей с РФ

Основатель музыкального фестиваля Шлезвиг-Гольштейна, германский дирижёр и пианист Юстус Франц отстранён от участия в нём из-за творческой деятельности в России. О таком решении руководства музыкального форума сообщило издание Bild.

Оно, в частности, отмечает, что в июне музыкант стал членом жюри конкурса имени П. И. Чайковского в Москве. Ранее он также принял участие в ежегодном Зимнем фестивале искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи.

Фестиваль в Шлезвиг-Гольштейне Юстус Франц основал в 1986 году. Сам дирижер и пианист назвал такое решение руководства фестиваля «трусливым». При этом Франц заявил, что не намерен вымаливать «на коленях» приглашение на музыкальный форум, который сам же и основал.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», одно из главных направлений деятельности Юстуса Франтца – поиск, обучение и поддержка молодых талантов. Он регулярно дает серию бесплатных концертов для молодежной аудитории. В 1995 году организовал молодежный симфонический оркестр «Филармония наций», который объединил музыкантов более чем из сорока стран.

