Знаменитая кукла-убийца «Чаки» вернется в октябре

Вышел официальный трейлер хоррор-сериала, посвященного знаменитой кукле-убийце Чаки.

В ролике рассказывается, как на обычной пригородной распродаже подросток Джейк Уиллер, приобретает куклу, размером с ребенка. Это запускает в городе цепочку убийств, параллельно раскрывая тайны жителей маленького городка.

Режиссером сериала «Чаки» стал Дон Манчини. Лента, по задумке Манчини, должна стать продолжением фильмов о Чаки. Премьера сериала запланирована на 12 октября 2021 года.

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Фото: YouTube/CHUCKY Official
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