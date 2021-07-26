Знаменитая кукла-убийца «Чаки» вернется в октябре
Вышел официальный трейлер хоррор-сериала, посвященного знаменитой кукле-убийце Чаки.
В ролике рассказывается, как на обычной пригородной распродаже подросток Джейк Уиллер, приобретает куклу, размером с ребенка. Это запускает в городе цепочку убийств, параллельно раскрывая тайны жителей маленького городка.
Режиссером сериала «Чаки» стал Дон Манчини. Лента, по задумке Манчини, должна стать продолжением фильмов о Чаки. Премьера сериала запланирована на 12 октября 2021 года.
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