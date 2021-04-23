Значок за привику. Грымов готовит символ вакцины «Спутник V»

«Мне кажется, что конечно, нужен какой-то паспорт. Вот я привитый человек, я вакцинировался «Спутником V». И у меня есть сертификат соответствующий. И я конечно, за этот паспорт, конечно, это нужно. И еще было бы хорошо сделать маленький значок на лацкан, что ты привит. И я скоро предложу дизайн такого значка», - добавил собеседник НСН.

Сейчас в Москве театральные и концертные площадки работают с ограничением по заполняемости зала в 50%, ожидаемого увеличения до 75% пока не произошло.

Мэрия Москвы отложила решение по снятию ограничений на массовые мероприятия до середины мая из-за роста числа заболевших.

