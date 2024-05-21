Журналист Такер Карлсон запустил собственное шоу на российском телевидении
21 мая 202416:11
Американский журналист Такер Карлсон стал вести на российском телевидении авторское шоу «Tucker». Об этом сообщает URA.ru.
Уточняется, что новое шоу - это совместный проект YouTube-канала экс-ведущего Fox News и телеканала «России 24».
Гостем первого выпуска «Tucker» стал эксперт по клещам Крис Ньюби. С ним Карлсон обсудил болезнь Лайма, а также проблему распространения этого заболевания.
Ранее Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию бывшей помощницы Джо Байдена Тары Рид, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru