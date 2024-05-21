Журналист Такер Карлсон запустил собственное шоу на российском телевидении

Американский журналист Такер Карлсон стал вести на российском телевидении авторское шоу «Tucker». Об этом сообщает URA.ru.

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Уточняется, что новое шоу - это совместный проект YouTube-канала экс-ведущего Fox News и телеканала «России 24».

Гостем первого выпуска «Tucker» стал эксперт по клещам Крис Ньюби. С ним Карлсон обсудил болезнь Лайма, а также проблему распространения этого заболевания.

Ранее Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию бывшей помощницы Джо Байдена Тары Рид, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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