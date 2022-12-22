Журнал Variety признал «Психо» лучшим фильмом в истории кино

Американский еженедельник Variety, освещающий события в мире шоу-бизнеса, составил список 100 лучших фильмов в истории кинематографа. Первое место занял психологический хоррор 1960 года «Психо» Альфреда Хичкока.

Обладатель «Оскара» Том Хэнкс заявил, что снялся только в четырёх хороших фильмах

Комментируя свой выбор, издание отметило, что этот фильм «можно пересматривать снова и снова», и в картине «едва ли найдется кадр, который не был бы культовым».

Второе место журнал отдал фильму «Волшебник страны Оз» 1939 года, а третьим стал «Крёстный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса и «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино заняли четвёртое и пятое места, соответственно.

В ТОП-10 лучших фильмов в истории кино также вошли «Семь самураев» Акиры Куросавы, «2001: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капры, «Всё о Еве» Джозефа Лео Манкевича и «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга.

Ранее первую часть трилогии «Железный человек» и мультфильм «Русалочка» признали национальным достоянием США, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: кадр из фильма / Shamley Productions
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