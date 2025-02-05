Жюльет Бинош возглавит жюри 78-го кинофестиваля в Каннах

Киносмотр в 2025 году пройдет с 13 по 24 мая. По словам актрисы, она оценила эту огромную привилегию.

«Я с нетерпением жду возможности поделиться жизненным опытом с членами жюри и публикой», - заявила она.

Бинош удостоена награды Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в 2010 году за роль в фильме «Заверенная копия». Актриса также награждена премиями «Оскар», «Сезар» и «BAFTA».

Ранее стало известно, что актрису Джейн Фонда наградят почетной премией Сесиля Б. Де Милля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

