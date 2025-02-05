Жюльет Бинош возглавит жюри 78-го кинофестиваля в Каннах
Звезда фильмов «Английский пациент» и «Шоколад», французская актриса Жюльет Бинош возглавит жюри основного конкурса 78-го кинофестиваля в Каннах, сообщает журнал WWD.
Киносмотр в 2025 году пройдет с 13 по 24 мая. По словам актрисы, она оценила эту огромную привилегию.
«Я с нетерпением жду возможности поделиться жизненным опытом с членами жюри и публикой», - заявила она.
Бинош удостоена награды Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в 2010 году за роль в фильме «Заверенная копия». Актриса также награждена премиями «Оскар», «Сезар» и «BAFTA».
Ранее стало известно, что актрису Джейн Фонда наградят почетной премией Сесиля Б. Де Милля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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