Дмитрий Харатьян исполнит песни солиста «Руки вверх!» Сергея Жукова в сериале
Актер Дмитрий Харатьян исполнит песни солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова в сериале «ВИА «Васильки», передает РБК Life со ссылкой на пресс-службу Wink.
Съемки музыкального сериала о 1970-х годах уже стартовали в Москве. Планируется, что проект будет состоять из восьми серий.
По сюжету студентка журфака Лена знакомится с популярной группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова. Внезапно группа «Васильки» распадается и уходит со сцены. Спустя 45 лет дочери главной героини и внук Рома решают найти солистов, чтобы собрать «Васильки» для выступления на телеконцерте 31 декабря.
Харатьян рассказал, что сюжет сериала перекликается с его биографией, так как он сам начинал карьеру с ВИА.
Ранее художественный руководитель симфонической панк-сказки «Король и Шут» Александр Дулин рассказал RT о работе над новой версией панк-музыки и объяснил, почему группа «КиШ» не теряет популярности даже через десятилетие после смерти её основателя Михаила Горшенева.
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