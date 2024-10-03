Дмитрий Харатьян исполнит песни солиста «Руки вверх!» Сергея Жукова в сериале

Съемки музыкального сериала о 1970-х годах уже стартовали в Москве. Планируется, что проект будет состоять из восьми серий.

По сюжету студентка журфака Лена знакомится с популярной группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова. Внезапно группа «Васильки» распадается и уходит со сцены. Спустя 45 лет дочери главной героини и внук Рома решают найти солистов, чтобы собрать «Васильки» для выступления на телеконцерте 31 декабря.

Харатьян рассказал, что сюжет сериала перекликается с его биографией, так как он сам начинал карьеру с ВИА.

Ранее художественный руководитель симфонической панк-сказки «Король и Шут» Александр Дулин рассказал RT о работе над новой версией панк-музыки и объяснил, почему группа «КиШ» не теряет популярности даже через десятилетие после смерти её основателя Михаила Горшенева.

