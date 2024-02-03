Жора Крыжовников взял паузу перед новыми сезонами «Слова пацана»

Режиссер сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников рассказал, что работа над вторым сезоном пока не начата, хотя он обсуждал продолжение со сценаристом Андреем Золотарёвым.

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«Мы пока взяли паузу. Пожить, успокоиться, прийти в себя, может быть, сделать другой проект и вернуться к размышлениям. То, что меня лично интересовало, уже случилось и нет смысла проводить этот аттракцион ещё раз», - сказал режиссер в интервью YouTube-каналу «Что посмотреть».

При этом он отметил, что изначально планировалось выпустить три сезона про разные годы - 1989, 1991 и 1993, чтобы показать, как менялась ситуация с «бандитами». Пока же авторы взяли паузу, подчеркнул режиссер.

Ранее исполнительница роли Айгуль актриса Анна Пересильд усомнилась в необходимости второго сезона «Слова пацана». По словам артистки, она не обладает информацией о возможном продолжении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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