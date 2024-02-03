Жора Крыжовников взял паузу перед новыми сезонами «Слова пацана»

«Мы пока взяли паузу. Пожить, успокоиться, прийти в себя, может быть, сделать другой проект и вернуться к размышлениям. То, что меня лично интересовало, уже случилось и нет смысла проводить этот аттракцион ещё раз», - сказал режиссер в интервью YouTube-каналу «Что посмотреть».

При этом он отметил, что изначально планировалось выпустить три сезона про разные годы - 1989, 1991 и 1993, чтобы показать, как менялась ситуация с «бандитами». Пока же авторы взяли паузу, подчеркнул режиссер.

Ранее исполнительница роли Айгуль актриса Анна Пересильд усомнилась в необходимости второго сезона «Слова пацана». По словам артистки, она не обладает информацией о возможном продолжении, передает «Радиоточка НСН».

