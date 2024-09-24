Жора Крыжовников превратит в сериал фильм «Москва слезам не верит»

В России стартовали съемки сериала по советскому фильму «Москва слезам не верит», над которым работают создатели прогремевшего на всю страну сериала «‎Слово пацана. Кровь на асфальте», отмечается в релизе «Института развития интернета» (ИРИ), который имеется в распоряжении НСН.

Режиссеры сериала — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, который выступит также в качестве шоураннера и одного из авторов сценария. Имена актеров пока держат в секрете.

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Действие картины происходит в начале 2000-х годов. По сюжету, девушка с ребенком сбежала в Москву от мужа-абьюзера, где встретила новых подруг.

Легендарный фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» вышел на экраны в 1979 году и получил премию «Оскар». Главные роли в картине исполнили Вера Алентова, Ирина Муравьёва и Алексей Баталов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: пресс-служба ИРИ
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