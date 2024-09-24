Жора Крыжовников превратит в сериал фильм «Москва слезам не верит»

В России стартовали съемки сериала по советскому фильму «Москва слезам не верит», над которым работают создатели прогремевшего на всю страну сериала «‎Слово пацана. Кровь на асфальте», отмечается в релизе «Института развития интернета» (ИРИ), который имеется в распоряжении НСН.

Режиссеры сериала — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, который выступит также в качестве шоураннера и одного из авторов сценария. Имена актеров пока держат в секрете.