«Жокей пустыни» взял главный приз кинофестиваля БРИКС
Лучшим фильмом проходившего в Москве Кинофестиваля стран БРИКС признана картина Абу Бакра Шоки «Жокей пустыни», сообщает официальный сайт ММКФ.
Этот фильм совместного производства Саудовской Аравии, Египта и Иордании получил также приз за лучшую режиссерскую работу.
Приз за лучшую мужскую роль получил Александр Яценко, сыгравший в российском фильме Ильи Маланина «Ненормальный». Лучшей женской ролью жюри признало работу Раны Хаттаб в египетской картине «Крысиная дыра».
Кинофестиваль стран БРИКС проходил с 19 по 23 апреля в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля. На нем было представлено семь картин из России, Индии, Китая, ЮАР, Саудовской Аравии, Иордании, Египта и Ирана.
Режиссер фильма «Пришелец» Иван Соснин ранее признался Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для него стало шоком попадание этой картины в основную программу ММКФ.
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