«Жокей пустыни» взял главный приз кинофестиваля БРИКС

Приз за лучшую мужскую роль получил Александр Яценко, сыгравший в российском фильме Ильи Маланина «Ненормальный». Лучшей женской ролью жюри признало работу Раны Хаттаб в египетской картине «Крысиная дыра».

Кинофестиваль стран БРИКС проходил с 19 по 23 апреля в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля. На нем было представлено семь картин из России, Индии, Китая, ЮАР, Саудовской Аравии, Иордании, Египта и Ирана.

Режиссер фильма «Пришелец» Иван Соснин ранее признался Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для него стало шоком попадание этой картины в основную программу ММКФ.

