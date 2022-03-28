«Жму руку!» Безруков назвал удар Уилла Смита поступком настоящего мужчины

Народный артист России Сергей Безруков поддержал американского актера Уилла Смита, ударившего в лицо обидчика его жены на церемонии вручения премии «Оскар».

«Жму руку Уиллу Смиту. Любой настоящий мужчина на его месте поступил бы так же. Тот случай, когда и на церемонии не нужно церемониться, а просто дать в морду обидчику жены. Браво!», - написал Безруков в Telegram.

«Оскар за оплеуху!» Шнейдеров похвалил Уилла Смита за выпад на церемонии

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 94-й церемония вручения престижной кинопремии. Один из ее ведущих, комик Крис Рок сказал со сцены: «Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет "Солдат Джейн 2"», намекая на то, что жена актера Джада Пинкетт-Смит страдает облысением.

После этого Уилл Смит вышел на сцену и ударил Рока в лицо.

Кинокритик Давид Шнейдеров признался в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что дал бы Смиту «Оскар» за оплеуху Крису Року.

«Уилл Смит отреагировал по-мужски, подошел – и дал по роже», - подчеркнул Шнейдеров, допустив, что этот инцидент мог быть и постановкой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноОскарСергей Безруков
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