«Жму руку!» Безруков назвал удар Уилла Смита поступком настоящего мужчины

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 94-й церемония вручения престижной кинопремии. Один из ее ведущих, комик Крис Рок сказал со сцены: «Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет "Солдат Джейн 2"», намекая на то, что жена актера Джада Пинкетт-Смит страдает облысением.

После этого Уилл Смит вышел на сцену и ударил Рока в лицо.

Кинокритик Давид Шнейдеров признался в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что дал бы Смиту «Оскар» за оплеуху Крису Року.

«Уилл Смит отреагировал по-мужски, подошел – и дал по роже», - подчеркнул Шнейдеров, допустив, что этот инцидент мог быть и постановкой.

