Мертвые говорят. На Берлинском кинофестивале показали драму «Уроки фарси»

Русская речь в «Уроках фарси» не звучит, в ролях в основном немецкие актеры во главе с Ларсом Айдингером. Айдингера мы знаем почти исключительно по роли Николая II в «Матильде» Алексея Учителя, но вообще-то он могучий актер и в «Уроках фарси» предстает во всей своей красе. В главной же роли Наэль Перес Бискаяр, хрупкий аргентинец с невыносимо выразительными голубыми глазами. В основе сюжета вроде бы реальная история о выжившем в концлагере еврее, который ухитрился скрыть свою национальность и обмануть начальство, история, которая потом была описана немецким сценаристом и писателем Вольфгангом Кольхаазе.

Итак, неназванный концлагерь на территории оккупированной Франции. Сюда доставляют вместе с другими и Жиля, бельгийского еврея, который во время транспортировки из жалости дал соседу сэндвич, согласившись в качестве ответного жеста на книгу на фарси. Это и спасло ему жизнь. Когда солдаты начали постепенно отстреливать обитателей лагеря, он выдал себя за перса и попал в распоряжение высокопоставленного лагерного повара Коха (его как раз и играет Айдингер). Кох желал выучить фарси, после войны он намеревался перебраться в Тегеран, где уже живет его брат, и открыть там ресторан. Жиль, разумеется, фарси не знает, изобретает его на ходу и обучает выдуманному языку своего жутковатого ученика. Он создает не только язык, но и пронзительный метод кодировки, позволяющий ему самому не запутаться и всегда иметь перед глазами список новых слов.

«Уроки фарси» - фильм фантастически живой, с отличным сценарием, все узлы тут развязаны, все персонажи проработаны. В том числе и совсем молодые, ровесники Жиля, немецкие солдаты и сотрудницы лагеря, у которых свои отношения — любовь, ревность, месть. Их ровно столько, чтобы они выглядели реальными людьми, а не карикатурами, но и посочувствовать им не хотелось.

Это, конечно, кино и про Холокост и про язык, который делает человека тем, кто он есть — в кадре говорят на немецком, итальянском, французском, на псевдофарси (на нем старательный офицер Кох ухитряется даже сочинять стихи). Фильм про память с необходимой долей пафоса в финале, впрочем, это не недостаток, обойтись без пафоса в теме Холокоста было бы даже странно. Но это также фильм, имеющий отношение к тезису о безответности евреев во время Второй Мировой войны, о том, что еврей плохой солдат — а таковым его называли самые разные деятели, от Сталина до Солженицына. Это историей доказанное свойство или миф, версия, из-за разночтений с которой исследователей в Советском Союзе даже карали - вопрос долгий и в контексте фильма неважный. Интересно другое. Как «Уроки фарси» прочитываются историей о мести, а скорее о наказании даже не конкретных нацистов, а нацизма в целом. Мести или наказания, на которые способен так называемый плохой солдат, которому проще отдать свою жизнь, чем забрать чужую (а в фильме будет эпизод, когда главный герой устало собирается отправиться на казнь вместо другого человека). При помощи созданного им мнимого языка хрупкий Жиль сохраняет память о тех, кто прошел через лагерь. Это уже даже не месть и не наказание, это скорее победа тех, кто умер во всех концлагерях Третьего Рейха над теми, кто их убивал.

Фильм на данный момент куплен для проката на 12 территорий, но пока не приобретен для российского проката. Очень хочется, чтобы это произошло. Не только потому, что у фильма есть коммерческий потенциал, но как раз и по той причине, что наши специалисты имеют отношение к проекту, сделанному настолько классно, нашедшему новые оттенки в теме Холокоста, теме, в рамках которой вроде бы сказали уже все, что только можно было. Оказывается, не все.

Берлинский кинофестиваль (известный также как Берлинале) - это один из самых значимых и престижных кинофестивалей в мире. Он ориентирован на прогрессивный геополитический кинематограф. Жюри уделяет особое внимание тому, чтобы в фестивальной программе были представлены фильмы со всего мира, в том числе фильмы стран бывшего «Восточного Блока».







