Жизнь Одри Хепберн экранизируют
По жизни актрисы Одри Хепберн снимут сериал. Сценаристом проекта назначена Жаклин Хойт. В основу сценария лягут материалы созданные сыном покойной кинозвезды Лукой Дотти и итальянским журналистом и писателем Луиджи Спинолой. Об этом пишет Variety.
Также Дотти и Спинола выступят продюсерами тв-шоу. Производством сериала займутся итальянская продюсерская компания Wildside и Fremantle, которая выпустила успешный проект «Молодой Папа».
Одри Хепберн была одной из самых любимых и узнаваемых актрис ХХ века. Она снялась в таких картинах, как «Сабрина», «Завтрак у Тиффани» и «Моя прекрасная леди», а за роль в «Римских каникулах» получила «Оскар». И еще четыре раза была номинирована на главную кинопремию.
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