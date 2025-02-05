Живопись Юрия Васнецова покажут в Русском музее
5 февраля 202511:50
В пресс-службе Русского музея анонсировали открытие выставки Юрия Васнецова.
Выставка приурочена к 125-летию со дня рождения мастера, творчество которого связано с русским авангардом. Экспозиция откроется в корпусе Бенуа.
В рамках камерной выставки будет представлена менее знакомая широкому кругу зрителей живопись художника.
Ранее в Третьяковской галерее прошла выставка произведений династии Васнецовых, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд ЕС обязал Польшу выплатить штраф в 320 миллионов евро
- Тренер Куканов заявил, что легкоатлет Толстихин был игроманом в долгах
- МИД Турции рассчитывает на конкретизацию мирных инициатив по Украине к лету
- Количество поездок иностранцев в Россию выросло на 8,2% в 2024 году
- Песков: Россия приветствует слова госсекретаря США о признании многополярности
- В Кремле подтвердили переговоры с США по урегулированию конфликта на Украине
- «Будто из группы «Ария»: Матвиенко рассказал об образе Шамана в своей этно-опере
- Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом
- ВС РФ освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР
- Фурсенко рассказал о попытках западных стран возобновить контакты с учеными РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru