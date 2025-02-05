Живопись Юрия Васнецова покажут в Русском музее

В пресс-службе Русского музея анонсировали открытие выставки Юрия Васнецова.

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Выставка приурочена к 125-летию со дня рождения мастера, творчество которого связано с русским авангардом. Экспозиция откроется в корпусе Бенуа.

В рамках камерной выставки будет представлена менее знакомая широкому кругу зрителей живопись художника.

Ранее в Третьяковской галерее прошла выставка произведений династии Васнецовых, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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