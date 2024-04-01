Жители Нью-Йорка возмутились ценой билетов на концерт Орбакайте

Организаторы не афишировали стоимость билетов, называя цену только по телефону. Однако информация просочилась в интернет. Жители Нью-Йорка были возмущены, когда узнали, что билет стоит от 350 до 450 долларов.

Некоторые пользователи Сети высмеяли завышенные требования Орбакайте, отметив, что предпочитают «известных певиц, а не это».

Ранее Орбакайте сбежала из клуба в Москве после концерта через чёрный ход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

