Жители Нью-Йорка возмутились ценой билетов на концерт Орбакайте

Русскоязычные американцы возмутились стоимостью билетов на выступление исполнительницы Кристины Орбакайте в баре-ресторане Level в Нью-Йорке, сообщает телеканал «78».

Александр Маршал призвал перестать писать об Орбакайте

Организаторы не афишировали стоимость билетов, называя цену только по телефону. Однако информация просочилась в интернет. Жители Нью-Йорка были возмущены, когда узнали, что билет стоит от 350 до 450 долларов.

Некоторые пользователи Сети высмеяли завышенные требования Орбакайте, отметив, что предпочитают «известных певиц, а не это».

Ранее Орбакайте сбежала из клуба в Москве после концерта через чёрный ход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:СШАНью-ЙоркПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры