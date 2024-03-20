Александр Маршал призвал перестать писать об Орбакайте

«Мне плевать, где, в каких залах будет выступать тот или иной уехавший! Сколько можно писать о тех, кто не стоит такого внимания? Уехали — и фиг с ними!» — заявил Маршал.

Музыкант также добавил, что в ближайшее время вновь намерен выступить на передовой для участников СВО.

Ранее сообщалось, что после отмены выступления в Кремле певица Кристина Орбакайте даст концерт в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине. Он запланирован на 20 апреля, напоминает «Радиоточка НСН».

