Жириновский назвал маразмом жалобы на «голые» музейные скульптуры

О просьбе "прикрыть" обнаженные статуи рассказал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его словам, это была официальная жалоба в администрацию Санкт-Петербурга. Директор пожалел о том, что программа развития музея не вызвала среди общественности столь же сильного отклика, как влияние "голых" скульптур.

Жириновский отметил, что скульпторы вдохновлялись "красотой человеческого тела" и напомнил, что каждый рождается обнаженным. Политик напомнил, что скульптуры находятся в музее на протяжении столетий. Он предложил не посещать подобные экспозиции тем, кто их не ценит.

