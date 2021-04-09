Жириновский назвал маразмом жалобы на «голые» музейные скульптуры
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что требование закрыть скульптуры в Эрмитаже маразмом и "железным занавесом для искусства". Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда".
О просьбе "прикрыть" обнаженные статуи рассказал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его словам, это была официальная жалоба в администрацию Санкт-Петербурга. Директор пожалел о том, что программа развития музея не вызвала среди общественности столь же сильного отклика, как влияние "голых" скульптур.
Жириновский отметил, что скульпторы вдохновлялись "красотой человеческого тела" и напомнил, что каждый рождается обнаженным. Политик напомнил, что скульптуры находятся в музее на протяжении столетий. Он предложил не посещать подобные экспозиции тем, кто их не ценит.
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