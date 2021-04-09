Музыченко: цензура убивает искусство
Лидер группы The Hatters специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Искусственный интеллект создал «новую» песню Nirvana
Искусственный интеллект сочинил новые песни в стиле Nirvana, TheDoors, Джимми Хендрикса и Эми Уайнхаус в рамках проекта «Потерянные записи Клуба 27». Проект приурочен к 27-ой годовщине смерти Курта Кобейна.
Юрий Музыченко: «Скажу так: в книге Оруэлла «1984» уже были предсказаны те машины, которые будут вместо людей писать песни. Это, наверное, не есть нормально, потому как если артиста нет, то нужно радоваться тому, что он успел сотворить. Вряд ли мне будет интересно читать Толстого, который умер очень давно, и машина написала за него роман. Это не здоровая вещь, ребята. Вообще страшно, когда за тебя что-то делает машина», - рассказал Юрий Музыченко в эфире НСН.
Эрмитаж получил официальную жалобу на обнаженные скульптуры
Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.
Юрий Музыченко: «Если мы так будем гнаться за моралью, которая наносная и ханжеская, то со временем нам придется цензуры развешивать и на картины. Это тоже не нормальная история, ребята», - отметил он для НСН.
Сфера культуры оказалась одной из наиболее пострадавших от COVID отраслей
Власти признали культуру одной из наиболее пострадавших от коронавируса сфер.
Юрий Музыченко: «Это чистая правда. Я считаю себя частью этой культуры, и я был на целый год просто фактически выгнан из профессии, так как артисту нужен зритель. В наше время, конечно, существует стриминг, Интернет, но это, скорее, дополнительные бонусы к выступлениям на сцене», - заявил музыкант в интервью НСН.
В Италии отменили закон о цензуре в кинематографе
В Италии отменили цензуру в кино, которая действовала с 1914 года.
Юрий Музыченко: «Аплодисменты! Это самая лучшая новость уходящей недели. Цензура не может существовать в мире, где есть искусство. Цензура убивает искусство!» - прокомментировал он в эфире НСН.
Россияне любят тренироваться под тяжелую музыку
Аналитики выяснили, под какую музыку жители России занимаются спортом. Большинство выбирают рок и метал.
Юрий Музыченко: «И это совершенно логично, потому что рок и металл – это вечная борьба, а заставить себя заниматься спортом - это непростой бой», - подытожил Юрий Музыченко в разговоре с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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