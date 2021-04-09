Музыченко: цензура убивает искусство

Юрий Музыченко: «Скажу так: в книге Оруэлла «1984» уже были предсказаны те машины, которые будут вместо людей писать песни. Это, наверное, не есть нормально, потому как если артиста нет, то нужно радоваться тому, что он успел сотворить. Вряд ли мне будет интересно читать Толстого, который умер очень давно, и машина написала за него роман. Это не здоровая вещь, ребята. Вообще страшно, когда за тебя что-то делает машина», - рассказал Юрий Музыченко в эфире НСН.

