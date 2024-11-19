Жигунов заявил, что 50 режиссеров отказались снимать его сериал об СВО «Порода»

По словам кинематографиста, люди не осознают и совершенно не понимают, что происходит вокруг, из-за чего и принимают такие решения.

Жигунов обвинил либеральное движение в том, что из-за него в России появилось «внутреннее сопротивление». По мнению режиссера, это движение не меньше 20 лет толкало россиян «к европейским ценностям».

Ранее стало известно, что о завершении съемок военно-исторической драмы «Таганрог», посвященной борьбе донского подполья с немецкими захватчиками во время Великой Отечественной войны, напоминает RT.

