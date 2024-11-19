Жигунов заявил, что 50 режиссеров отказались снимать его сериал об СВО «Порода»
Порядка 50 режиссеров отказались принимать участие в съемках нового многосерийного фильма «Порода», сюжет которого тесно связан со спецоперацией на Украине, заявил актер, продюсер и режиссер Сергей Жигунов в беседе с NEWS.ru.
По словам кинематографиста, люди не осознают и совершенно не понимают, что происходит вокруг, из-за чего и принимают такие решения.
Жигунов обвинил либеральное движение в том, что из-за него в России появилось «внутреннее сопротивление». По мнению режиссера, это движение не меньше 20 лет толкало россиян «к европейским ценностям».
Ранее стало известно, что о завершении съемок военно-исторической драмы «Таганрог», посвященной борьбе донского подполья с немецкими захватчиками во время Великой Отечественной войны, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru