«Эксмо» оштрафовали на 900 тысяч рублей за комикс «Голубь Геннадий»

Столичный Зеленоградский районный суд оштрафовал издательство «Эксмо» за пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

На издательство «Эксмо» составили протокол за пропаганду ЛГБТ в комиксе

Ранее учреждение зарегистрировало в отношении «Эксмо» административный протокол за пропаганду ЛГБТ из-за издания комиксов «Голубь Геннадий» украинской художницы под псевдонимом Koro, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 900 тысяч рублей», — указали в суде.

За пропаганду нетрадиционных отношений юрлицам может грозить штраф 800 тысяч-1 млн рублей или приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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