«Эксмо» оштрафовали на 900 тысяч рублей за комикс «Голубь Геннадий»
Столичный Зеленоградский районный суд оштрафовал издательство «Эксмо» за пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее учреждение зарегистрировало в отношении «Эксмо» административный протокол за пропаганду ЛГБТ из-за издания комиксов «Голубь Геннадий» украинской художницы под псевдонимом Koro, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 900 тысяч рублей», — указали в суде.
За пропаганду нетрадиционных отношений юрлицам может грозить штраф 800 тысяч-1 млн рублей или приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.
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